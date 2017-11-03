Kilis'te 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, eğitimini tamamlayan 50 güvenlik korucusu düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.

İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen yemin törenine Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Emniyet Müdürü Günter Şenses, protokol üyeleri ile korucuların yakınları katıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı\'nda iki haftalık eğitim süresini tamamlayan 50 güvenlik korucusu, ellerini bayrak üzerine koyarak yemin etti. İl merkezi ve ilçelerdeki köylerde görevlendirilen korucular, yüklendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını, canla başla çalışacaklarını ifade etti.



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