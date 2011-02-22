T24 LogoT24 Logo
Gündem

KİLİS'TE 5 KİŞİ SOBADAN ZEHİRLENDİ   KİLİS (A.A)

22 Şubat 2011 19:34

-KİLİS'TE 5 KİŞİ SOBADAN ZEHİRLENDİ   KİLİS (A.A) - 22.02.2011 - Kilis'in Polateli ilçesinde, 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Ağca Mahallesi 9 Nolu Sokak'taki evlerinde Ahmet Koyuncu (20), kardeşleri Serap Koyuncu (17), Hamit Koyuncu (12) ve Selçuk Koyuncu (11) ile akrabaları Ebru Demir (15), evde ısınmak için kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından Polateli Sağlık Ocağına götürülen 5 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, halen tedavi altında bulunan 5 kişinin hayatı tehlikesinin bulunmadığını bildirdiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24