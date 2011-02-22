-KİLİS'TE 5 KİŞİ SOBADAN ZEHİRLENDİ KİLİS (A.A) - 22.02.2011 - Kilis'in Polateli ilçesinde, 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Ağca Mahallesi 9 Nolu Sokak'taki evlerinde Ahmet Koyuncu (20), kardeşleri Serap Koyuncu (17), Hamit Koyuncu (12) ve Selçuk Koyuncu (11) ile akrabaları Ebru Demir (15), evde ısınmak için kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından Polateli Sağlık Ocağına götürülen 5 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, halen tedavi altında bulunan 5 kişinin hayatı tehlikesinin bulunmadığını bildirdiler.