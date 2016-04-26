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Kilis'te 4 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem

Depremde yaralanan veya hayatını kaybeden kimse olmadı

26 Nisan 2016 19:20

Kilis'te merkez üssü Polateli İlçesi olan Richter ölçeğine göre 4, Musabeyli İlçesi'nde ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 14.51'de merkez üssü Polateli İlçesi'nde yer kabuğunun 5 kilometre derinliğinde 4.0, iki saniye sonra ise merkez üssü Musabeyli İlcesi'ne bağlı Karadut Köyü'nde yerin 8.7 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Deprem Daire Başkanlığı ise, merkez üssü Musabeyli İlçesi'nde saat 14.51'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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