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Kilis'te 4 bölge 7 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilik daha önce de Suriye sınırındaki 2 bölgenin 5 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar vermişti

28 Temmuz 2015 23:52

Kilis Valiliği, Suriye sınırındaki 4 bölgenin 7 gün süreyle geçerli olmak üzere özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Suriye sınırında güvenlik durumunun desteklenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlanması, olası tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi amacıyla 7 gün süreyle bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Kararın 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A Maddesi gereğince alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Öncü Hudut Karakolu ile İnanlı Hudut Karakolu arasında kalan bölge, Darmık Hudut Karakolu ile Çerçili Hudut Karakolu arasında kalan bölge, Gaziantep-Kilis il sınırı Çankallı ile Dağ Hudut Karakolu ve Dağ Hudut Karakolu ile Çobanbey Hudut Karakolu arasında kalan bölgelerde 30 Temmuz saat 13.00'den başlayıp, 5 Ağustos saat 13.00'de bitecek şekilde 7 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.”

Kilis Valiliği, daha önce de Suriye sınırındaki 2 bölgenin 5 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar vermişti

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