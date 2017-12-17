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Spor

Kilis'te 2'nci Off-Road Yarışları yapıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te düzenlenen 2'nci Off-Road Yarışları, 27 ilden 120 sporcunun katılımıyla yapıldı

17 Aralık 2017 22:50

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te düzenlenen 2\'nci Off-Road Yarışları, 27 ilden 120 sporcunun katılımıyla yapıldı.
Mehmet Şanlı Mahallesi\'nde oluşturulan parkurdaki yarışlarda renkli görüntüler yaşandı. Yarışçıların çamur, rampa ve İtalyan çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi. Bazı araçların kullanılamaz hale gediği etkinlikte, çamura saplanan ve rampadan çıkamayan birçok araç da iş makineleriyle çıkarıldı.
Dört kategoride yapılan müsabakalarda zaman zaman kazalar yaşanınken takla atan aracın içinden burnu bile kanamadan çıkan sürücü yaşadığı heyecanı arkadaşlarıyla paylaştı.
Bu yıl off-road yarışlarının ikincisini düzenlediklerini hatırlatan Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, \"Bir etkinlik, bir yarışma off-road yarışları. İlimizde bu sporla uğraşan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar bir talepte bulundular. Biz de Kilis\'in sosyal yaşamına katkıda bulunması için bu sporcuları destekliyoruz\" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Oluşturulan parkur
-Yarışın başlaması
-Yarışlardan detay
-Kaza yapan araç
-Kaza anı
-Kaza yapan sürücü ile röp.
-Belediye Başkan Yardımcısı\'nın konuşması
-Genel ve detay görüntüler
(FOTOĞRAFLI)

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