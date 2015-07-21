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Kilis'te 2 IŞİD üyesi yakalandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan kişilerin yabancı uyruklu olduklarını açıkladı

Fotoğraf: Arşiv

21 Temmuz 2015 21:56

Kilis Emniyet Müdürlüğü, Elbeyli İlçesi'nden Suriye'ye geçmeye çalışan iki IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerin, yabancı uyruklu olduğu açıklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, IŞİD terör örgütüne mensup 2 kişiyi Elbeyli Otogarında gözaltına aldı. Şüphelilerin, Moskova doğumlu A.B. (34) ile Grozni doğumlu Çeçen uyruklu Rus vatandaşı M.Z. (27) olduğu tespit edildi.

Türkiye'ye giriş yaptıkları pasaportları yanlarında taşımadıkları belirlenen 2 kişi hakkında, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

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