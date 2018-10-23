Kilis'te, 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

KİLİS, (DHA) - SURİYE sınırındaki Kilis\'te, güvenlik güçlerince yakalanan Fransa ve Fas uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişinin yasa dışı yollarla Suriye\'den Türkiye\'ye geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında önlem alan ekipler, İnanlı köyü yakınlarında sınır hattından kaçak olarak Türkiye\'ye geçen yabancı uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan ve İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen kişilerin terör örgütü DEAŞ üyesi Fransa ve Fas uyruklu R.L. ile S.İ. olduğu belirlendi. Aynı zamanda kırmızı bültenle arandığı saptanan 2 terörist, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

