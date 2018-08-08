T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kilis'te 111 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

08 Ağustos 2018 21:51

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip destekli çalışmayla kentte belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aranan adreslerde gümrük kaçağı toplam 111 bin 500 paket sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaçak sigara ve tabancaya el konulurken, A.T., M.T., H.P. ve Ş.B. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

ETİKETLER

kaçak sigarakilisemniyet müdürlüğügümrük
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24