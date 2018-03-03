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Kilisli kadınlardan asker eşlerine ay- yıldızlı broş

Reşit ÇELEBİOĞLU- Cansel KİRAZ/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te belediye bünyesindeki Ruhizade Konağı’nda gönüllü çalışan kadınlar, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli askerlerin eşlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hediye etmek için ay- yıldızlı broşlar yapıyor

03 Mart 2018 13:35

Reşit ÇELEBİOĞLU- Cansel KİRAZ/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te belediye bünyesindeki Ruhizade Konağı’nda gönüllü çalışan kadınlar, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görevli askerlerin eşlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde hediye etmek için ay- yıldızlı broşlar yapıyor.
Konakta gönüllü olarak çalışan Türk ve Suriyeli kadınlar, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlerin eşleri için, el yapımı ay- yıldızlı broşlar yapıyor. Siyah, beyaz ve kırmızı renklerde hazırlanan broşlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde askerlerin eşlerine hediye edilecek.
Ruhizade Konağı Yöneticisi Özlem Arslan, broşları, asker eşlerinin yanında olup, moral vermek amacıyla yaptıklarını belirterek, \"Sınır ötesinde çatışan askerlerimiz için, biz de bir şeyler yapmayı düşündük. En azından asker eşlerinin yanlarında olduğumuzu belirtmek amaçlı küçük bir hediyemiz olsun istedik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde onların yanında olduğumuzu hissettirmek amaçlı bir broş yapalım dedik. Bu niyetle broşlarımızı hazırladık\" dedi.
Konakta çalışan İnci Ünal, yaptıkları broşları asker eşlerine hediye edeceklerini ifade ederek, \"8 Mart’ta ne yapabiliriz diye düşündük. Şu anda biliyorsunuz, Afrin Harekâtı var. 8 Mart\'ta askerlerimizin eşlerine destek olalım diye böyle ay- yıldızlı broşlar hazırlamaya karar verdik\" diye konuştu.

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