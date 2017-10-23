Kilis'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'in Suriye sınırına, fırtına obüsü, zırhlı araçlar ve komando birlikleri sevk edildi.

Suriye\'nin Halep kentine bağlı Afrin İlçesi\'nin karşısında bulunan Kilis\'e, askeri araç ve personel sevkiyatı devam ediyor. Fırtına obüsü ve zırhlı araçların yüklü olduğu çekiciler, kent merkezine ulaştı. Askeri araç yüklü çekiciler, güvenlik önlemleri arasında, terör örgütü PKK\'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut birliklerine sevk edildi. Komando birlikleri de 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı sınır birliklerine geçti.



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