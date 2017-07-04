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“Kilis’in karşısındaki YPG bölgesi vuruldu”

DHA: Taciz ateşi açıldı

04 Temmuz 2017 02:19

Suriye’nin kuzeyinde bulunan YPG kontrolündeki Parsa Dağı'ndan Türkiye tarafından taciz ateşi açıldığı, ateşin açıldığı bölgeye angajman kuralları çerçevesinde Kilis'te konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla karşılık verildiği iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberi özetle şöyle:

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden Türkiye tarafına akşam saatlerinde taciz ateşi açıldı. Ateşin açıldığı bölge, uluslararası angajman kuralları çerçevesinde sınır hattında konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla hedef alındı. Belirlenen hedefler, fırtına ve obüslerle misliyle ateş altına alındı. Sınırdaki top atışlarının sesi, kent merkezinden de duyuldu.

 

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