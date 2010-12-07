-KİLİSEYİ KIZDIRAN SERGİ MOSKOVA (A.A) - 12.07.2010 - Rusya'da iki müze yöneticisi, açılmasına izin verdikleri sergiyle dini nefreti körükledikleri gerekçesiyle üçer yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnsan hakları örgütleri tarafından da yakından izlenen davada, Moskova mahkemesi, Yuri Samodurov ile Andey Yerofeyev'e üçer yıl hapis cezası verdi, ancak cezaları 200 bin ruble (yaklaşık 10 bin TL) para cezasına çevirdi. Hazreti İsa'yı "Mickey Mouse"un başıyla tasvir eden resimlerin de bulunduğu sergi, Rus Ortodoks Kilisesinin büyük tepkisini toplamıştı. İnsan hakları örgütleri, davanın Rusya'ya Sovyet tarzı sanat sansürünün geri döndüğünü gösterdiğini ileri sürmüştü.