T24 LogoT24 Logo
Dünya

KİLİSEYİ KIZDIRAN SERGİ MOSKOVA (A.A)

07 Aralık 2010 17:17

-KİLİSEYİ KIZDIRAN SERGİ MOSKOVA (A.A) - 12.07.2010 - Rusya'da iki müze yöneticisi, açılmasına izin verdikleri sergiyle dini nefreti körükledikleri gerekçesiyle üçer yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnsan hakları örgütleri tarafından da yakından izlenen davada, Moskova mahkemesi, Yuri Samodurov ile Andey Yerofeyev'e üçer yıl hapis cezası verdi, ancak cezaları 200 bin ruble (yaklaşık 10 bin TL) para cezasına çevirdi. Hazreti İsa'yı "Mickey Mouse"un başıyla tasvir eden resimlerin de bulunduğu sergi, Rus Ortodoks Kilisesinin büyük tepkisini toplamıştı. İnsan hakları örgütleri, davanın Rusya'ya Sovyet tarzı sanat sansürünün geri döndüğünü gösterdiğini ileri sürmüştü.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24