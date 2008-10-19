Kiliseyi kızdıran bebek!

Kalıtımsal kan hastalığı bulunan çocuklarını kurtarmak için genetik ayıklama yöntemiyle bebek dünyaya getiren aile Katolik Kilisesi’nin tepkisini çekti. Kilise, kök hücre ile üretilen altı embriyon arasından birinin seçilip, geri kalanların imha edilmesini kınadı.



İspanya, anemi hastası altı yaşındaki Andres’i kurtarmak için dünyaya gelen Javier’i konuşuyor. Geçen 12 Ekim’de Sevil kentinde doğan Javier’nin göbek kordonundan alınacak kan, ağabeyi Andres’e enjekte edilecek. Böylelikle Andres’in kalıtımsal bir anemi türü olan "beta thalassemia major" hastalığından kurtulması umut ediliyor.



Ancak Andres’in kurtulma umudu Katolik Kilisesi’ni ilgilendirmiyor. Çünkü Javier, kök hücre yöntemiyle üretilen altı embriyondan biri olarak dünyaya geldi. Genetik ayıklama işlemi yapıldı ve anemiye yol açan hatalı geni taşımayan embriyon anne Soledad Puertas’ın rahmine yerleştirildi. Diğer embriyonlar ise imha edildi ya da donduruldu. Başpiskoposlar bir açıklama yayınlayarak, diğer beş embriyona hayat hakkı tanınmamasını şiddetle kınadılar ve "Javier’nin doğumu, bireyi, fayda sağlanacak bir araç haline getirmiştir" dediler.



Vatikan gazetesi Osservatore Romano da, Javier’yi dünyaya getiren anne ve babanın diğer çocukları "kurban ettiğini" ileri sürdü. Gazete, Andres’in hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, "Sadece iki-dört haftada bir kanının değiştirilmesi gerekiyordu" dedi.

