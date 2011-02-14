-KİLİSEYE "HAÇI İNDİRİN" TEHDİTİ TRABZON (A.A) - 14.02.2011 - Trabzon'daki Santa Maria Kilisesi'ne ait ek binanın çatısında yer alan ve geceleri ışıklandırılan haçın indirilmesi için kilisenin bahçesine tehditkar ifadeler içeren not kağıdı atıldığı öne sürüldü. Alınan bilgiye göre, Kemerkaya Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi önüne yaklaşık 1,5 ay önce gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, kilisenin lojman ve misafirhane olarak kullanılan ek binasının üzerinde yer alan ve gece ışıklandırılan haçın indirilmesi yönünde slogan attı. Kilise avlusuna da haçın indirilmesi yönünde tehditkar ifadeler bulunan not kağıdı atan kişiler, daha sonra uzaklaştı. Kilisede bulunanların herhangi bir şikayette bulunmadığı olayla ilgili olarak Trabzon Emniyet Müdürlüğünün inceleme başlattığı öğrenildi. Kendilerine kiliseden ulaşan herhangi bir şikayet olmadığını belirten emniyet yetkilileri, şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdiler.