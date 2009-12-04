Kilisenin çan kulesini minare ilân etti!

Kilise papazı Feuz, bir Türk imamla birlikte Kuran’dan sureler ve İncil’den ilahiler okuyarak dua etti.İsviçre'de geçen pazar günü yapılan referandumda minare yasağına onaylanmasına tepkiler sürüyor. Türkler’in yoğunlukta yaşadığı Basel kentinin tarihi protestan kilisesi Elisabethen, kulesini sembolik olarak minare ilan etti. 1857-1865 yılları arasında yapılan ve kentin ilk protestan kilisesi olan Elisabethen Kilisesi’nin ana giriş kapısı ve içeriye dün üç levha asıldı. Bu levhalarda “Elisabethen Kilisesi’nin kulesi, aynı zamanda minaredir” yazılı.Papaz Andre Feuz ve bir Türk imam ortak ayin düzenledi. Kuran-ı Kerim’den sureler ve İncil’den ilahiler okundu. Ayine Hıristiyanlar’ın yanında Türkler de katıldı.Papaz Feuz, minare yasağına karşı kuleyi sembolik minare ilan ettiklerini açıkladı. Papaz Feuz, özellikle kentte yaşayan Türklerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için bu girişimi yaptıklarını vurguladı.Minare yasağıyla ilgili Müslümanların endişeleri ise sürüyor. Zürih’te 16 cami derneğinin üye olduğu İslam Cemaatleri Federasyonu (VİOZ) Genel Başkanı Hasan Taner Habipoğlu, yasağa en çok evet oyunun hiç cami ya da minarenin olmadığı ve çok az Müslüman’ın yaşadığı kantonlarda çıkmasına dikkat çekti.100 bini Türk, 400 bin civarında Müslüman’ın yaşadığı İsviçre’de dört minareli cami, 200’e yakın cami derneği bulunuyor. İlk minareli cami Zürih kentinde 1963 yılında yapılan Mahmud Camii ve Pakistanlılara ait. Cenevre’deki minareli cami ise 1978 yılında Suudi Arap Kralı Abdül Aziz tarafından yaptırıldı. Diğer iki camideyse sembolik minareler var.