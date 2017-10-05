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Dünya

Kilisenin camiye dönüştürülmesi protesto edildi

"Herkesin düşüncesine ve yaşantısına saygı duyulması gerekir"

05 Ekim 2017 04:36

Hollanda'nın Lahey kentinde, aşırı sağcı "Voorpost hareketi" mensubu bir grup, eski bir kilisenin, Ahmadiyya Vakfına bağlı El Kıbleteyn Camisi tarafından satın alınarak camiye dönüştürülmesini protesto etti.

Voorpost hareketi mensupları, "Hollanda'da İslam'ı ve camileri istemiyoruz. Bir kilisenin Müslümanlara satılmasına anlam veremiyoruz. Biz bu semtte oturanların sesini duyurmak için buradayız." ifadelerini kullandı.  Gruptakiler, camiye dönüştürülecek kilisenin önünde "Sokağımızda cihad istemiyoruz" yazan pankart açtı.

Gösteri, camiye çevrilecek kilisede semt sakinleriyle tanışma ve bilgilendirme programı sırasında yapıldı.

Öte yandan, kilisenin çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı da gözlendi.

Ahmadiyya Vakfı Başkanı Dr. Robbert Muhammed Emin,  yaptığı açıklamada, düzenlenen gösteriye anlam veremediklerini belirterek, "Gösteriyi yapanlar bizimle konuşmak yerine gösteri yapmayı seçtiler. Bu tür insanların İslam hakkında ön yargıları var. Bizimle diyaloğa geçerek bu ön yargıları yıkmaları gerekir." dedi.

Emin, bilgilendirme programına katılanların olumlu fikirlerle ayrıldığını da kaydetti.

Gösterinin iğrenç olduğunu ve bunu organize edenlerin bu semtte bile yaşamadıklarını dile getiren Agnes isimli bir semt sakini de "Ben eski kilisenin cami olmasına karşı değilim. Herkesin düşüncesine ve yaşantısına saygı duyulması gerekir. Semt sakinlerinin ikiye bölünmesi üzücü." diye konuştu.

 

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