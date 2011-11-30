-Kiliselerde çocuk istismarı tekrar İrlanda gündeminde DUBLİN (A.A) - 30.11.2011 - Kiliselerde çocuk istismarı iddiaları İrlanda'nın gündeminden düşmüyor. İrlanda kiliselerindeki çocuk istismarına yönelik önceki soruşturmaların yankısı sürerken, Katolik Kilisesi'nde Çocukların Korunması Ulusal Kurulu'nun İrlanda ve Kuzey İrlanda'daki piskoposluk bölgelerine ilişkin araştırmaları tartışmaları daha da derinleştirdi. Raphoe, Tuam, Kilmore, Derry, Ardagh-Clonmacnoise ve Dromore piskoposluk bölgeleriyle ilgili bugün açıklanan raporlarda, bu bölgelerdeki piskoposlukların çocuklara cinsel tacizde bulunulduğuna yönelik şikayet ve suçlamalara "yeterli tepkiyi vermediği" ortaya konuldu. Raporlar çocuk istismarı konusunun ele alınış biçimine yönelik eleştiriler içerirken, özellikle Donegal'deki Raphoe Piskoposluk Bölgesi'nde geçmişte görev yapmış piskoposların suçlamalarla ilgili "ciddi yargı hataları" olduğu vurgulandı. İrlanda'da daha önce hükümet talimatıyla hazırlanan taciz raporları da ciddi tartışmalara neden olmuş, iddialar koyu Katolik İrlanda ile Vatikan'ı karşı karşıya getirmişti. Başbakan Enda Kenny, Vatikan'ı "taciz soruşturmalarına engel olmak ve kendi gücünü, itibarını korumak adına çocuklara tecavüz ve işkence edilmesini hafife almakla" suçlamıştı.