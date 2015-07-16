Kilisede, Patrikhane'den izinsiz sahur yemeği: Namaz kılındıysa din görevlisini geri çekeriz

Büyükdere Surp Hıripsimyants Kilisesi Yönetim Kurulu ve Sarıyer Belediyesi, 9 Temmuz gecesi kilise bahçesinde sahur yemeği verdi. Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, kilisede düzenlenen yemekten Patrikhane’nin haberdar olmadığını belirtti.

Ateşyan, toplumda kilisede namaz kılındığı söylentisinin de yayıldığını ekledi: “Kilisede namaz kılındığı da iddia ediliyor. Öyle bir şey varsa, bizim Patrikhane olarak o kilisede görev yapan din görevlimizi geri çekmekten başka bir yaptırımımız olamaz.”

Agos'tan Vartan Estukyan'ın haberine göre, vakıf yönetim urulunun düzenlediği yemeğe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Süme ve üyelerin yanı sıra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Deniz, İlçe Belediye Meclisi üyeleri, Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı ve Büyükdereliler katıldı.

Büyükdere Surp Hıripsimyants Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Süme, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Burada gördüğünüz insanların hepsi bizim komşularımız, arkadaşlarımız, ablalarımız, kardeşlerimiz. Biz zaten her zaman ekmeğimizi paylaşıyoruz. Eskiden bu kapıdan geçenler içerde ne olduğunu bilmezdi. Sarıyer Belediyesi Başkanı sayesinde bu kiliseyi dostlarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza açtık.”

Sahur yemeğinin bitiminde, Büyükdere Camii’nin imamı İlyas Berber yemek duası okudu. Duanın ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bir konuşma yaptı. Genç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu gece çok önemli bir yerdeyiz. Bu güzel gecenin hiçbir şekilde unutulmamasını, akıllardan çıkmamasını dilerim. 2009’dan itibaren her barış gününde tüm inançları ve inanç önderlerini bir araya getirdik, dünya barışı için dualar ettik. Bu, onun devamı. Sarıyer’in diğer bölgelerden farklılığı bu.”

İmam Berber de bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Nasıl ki komşumuzun evinde yangın çıkınca ‘Bu adam Yahudi’ veya ‘Bu adam Hıristiyan’ demeden söndürmeye koşuyorsak, sofralarımızı da paylaşmalıyız. İnsanların birlik ve beraberlik içinde olması, kim olursa olsun barış ve huzuru paylaşarak yaşamamız lazım.”

‘İznim olmadan düzenlendi’

Öte yandan, Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, kilisede düzenlenen yemekten Patrikhane’nin haberdar olmadığını belirtti: “Büyükdere Kilisesi’ndeki sahur yemeği benim haberim ve dolayısıyla iznim olmadan düzenlenmiş. Toplumdaki şikâyetler bana da ulaştı. Murat Süme’yle uzun süredir konuşmuyoruz. Kilisesindeki etkinlikleri bize yazılı olarak bildiriyordu, ancak sahur yemeğine dair hiçbir bilgilendirme yapılmadı.”

Ateşyan, toplumda kilisede namaz kılındığı söylentisinin de yayıldığını ekledi: “Kilisede namaz kılındığı da iddia ediliyor. Öyle bir şey varsa, bizim Patrikhane olarak o kilisede görev yapan din görevlimizi geri çekmekten başka bir yaptırımımız olamaz.”