Kilisede papaz kavgası

Kudüs'ün eski kent mevkinde bulunan Kutsal Yükseliş Kilisesi'nde (Saint Sepulcre) Rum Ortodoks papazlar ve Ermeni rahipler yumruk yumruğa kavga ettiler, olaylara İsrail polisi müdahale etti.



İsrail polisinin güçlükle ayırdığı taraflar birbirlerine mumlar ve şamdanlarla saldırdı, bazıları diğerlerinin cüppelerini yırtmaya çalıştı.



Hristiyan inanışına göre, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği, naaşının yıkandığı ve göğe yükseldiği noktada inşa edilen kilisede daha önce de birbirlerine giren papazlar arasındaki bu kavganın nedeni konusunda bilgi edinilemedi.



Osmanlıların 1852'deki düzenlemesiyle kilisenin değişik bölümlerinin kontrolünü paylaşan mezhepler arasında sorun çıkmaması için törenler düzenlenirken son derece dikkatli davranılıyor.



Eski kentin en yüksek noktası olan Sion tepesindeki "tüm kiliselerin anası" Saint Sepulcre Bazilikası, Hristiyan inancına göre, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği, naaşının yıkandığı ve göğe yükseldiği noktada inşa edilmiş.



Hristiyan mezhepleri bu kiliseye sahip olabilmek için sonu gelmez bir çekişme içindeyken, Osmanlılar sorunu son derece barışçı bir yolla çözmüş ve kilisenin anahtarı Müslüman bir aileye emanet edilmiş. Bazilikanın içindeki değişik alanlar, değişik Hristiyan mezheplerinin kontrolünde bulunuyor.