Kilisede palalı katliam

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki bir kilisede 100'den fazla kişi katledildi.



Adının açıklanmasını istemeyen Avrupalı bir yardım çalışanı, geçen cuma Sudan sınırından 40 kilometre uzaklıktaki Doruma bölgesinde Katolik kilisesini basan saldırganların ellerindeki palalarla 100'den fazla kişiyi öldürdüğünü kaydetti.



Kongo ordusu da saldırıda ölenlerin sayısının 120 ile 150 arasında olduğunu belirtti.



Bu arada Uganda ordusu ile Ugandalı militan grup Lord'un Direniş Ordusu, saldırıyla ilgili olarak karşılıklı birbirlerini suçladı.



Kongo'nun Sudan sınır bölgesindeki Ugandalı militanların kökünü kazımak amacıyla Sudan, Kongo ve Uganda orduları bu ay ortak saldırı başlatmıştı.



Uganda hükümeti ile militanlar arasında Sudan hükümetinin önderliğinde 2 yıldan fazladır süren barış görüşmeleri, militanların uluslararası yasalar uyarınca tutuklanmamaları konusunda garanti istemeleri üzerine çıkmaza girmişti.



Grubun lideri Joseph Kony ve diğer üst düzey üyeleri, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlemek cürümlerinden yargılanmak üzere aranıyor.

