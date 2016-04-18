Kilis’e yine roket mermisi atıldı; 5 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin, IŞİD kontrolündeki Bab bölgesinden ateşlenen Katyuşa roket mermilerinin Kilis kent merkezine isabet etmesi sonucu 3'ü çocuk 5 Suriyeli öldü, 5'i Suriyeli 6 kişi yaralandı.

Kilis Valiliği olayla ilgili açıklamasında, 'Suriye'den atıldığı tespit edilen 4 roketin Kilis şehir merkezinin muhtelif yerlerine düştüğünü' duyurdu.

Açıklamada, 3'ü çocuk 5 Suriye vatandaşıyla, 5'i Suriye vatandaşı 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Roketlerden ikisinin Devlet Hastanesinin arkasına isabet ettiği, ikisinin de Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne isabet ettiği bildirildi.

Mahalledeki okula düşen mermi nedeniyle o bölgede çobanlık yapan bir kişi hayatını kaybetti.

Bir roketatar mermisi de Hakverdi Mahallesi'ne isabet etti ve bir kişinin ölümüne, dört kişinin yaralanmasına nedeni oldu.

Böylece, Suriye'den atılan ve Kilis'e düşen roketatar mermileri nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Öte yandan, Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Suriye'den atılan hava mermisi Hatay'ın Yayladağ ilçesi sınırındaki karakol yakınına düştü.

Angajman kuralları gereği sınır birlikleri, hava mermisinin geldiği bölgeyi top atışına tuttu.

Kilis'e geçen hafta da roket isabet etmişti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da roketlerin isabet ettiği Kilis'e giderek havadan incelemeler yaptı.

Ölen Suriyelilerin bugün Kilis'te toprağa verilmesi bekleniyor.