T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kilis’e yine roket atıldı!

Bölgede iki patlama sesi duyulduğu bilgisi var

Fotoğraf: Arşiv

29 Ağustos 2016 21:59

Kilis kent merkezine akşam saatlerinde Suriye'den IŞİD tarafından atılan 3 roket mermisi düştü. Duvarına roket mermisi isabet eden evde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre, Saat 18.25 sıralarında peş peşe atılan roketlerden birisi Kazım Karabekir Mahallesi Kilis Anadolu Lisesi yanındaki bir evin duvarına isabet edip büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada kapının önünde oynayan 2 çocuk ile evde bulanan 4 kişi yaralandı. Patlama sonrası bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.

Diğer 2 roketin de Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi yanına ve Öncüpınar mahallesindeki zeytinliğe düştüğü öğrenildi.

Kilis'e 18 Ocak 2016 tarihinden itibaren Suriye tarafından 85 roket atıldı. Meydana gelen patlamalarda 8'i Suriyeli 21 kişi hayatını kaybetti.

TSK: 8 DAEŞ hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı bir açıklama ile 8 IŞİD hedefinin imha edildiğini duyurdu.

ETİKETLER

Kilisroketpatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24