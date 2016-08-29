Kilis’e yine roket atıldı!

Kilis kent merkezine akşam saatlerinde Suriye'den IŞİD tarafından atılan 3 roket mermisi düştü. Duvarına roket mermisi isabet eden evde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre, Saat 18.25 sıralarında peş peşe atılan roketlerden birisi Kazım Karabekir Mahallesi Kilis Anadolu Lisesi yanındaki bir evin duvarına isabet edip büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada kapının önünde oynayan 2 çocuk ile evde bulanan 4 kişi yaralandı. Patlama sonrası bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.

Diğer 2 roketin de Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi yanına ve Öncüpınar mahallesindeki zeytinliğe düştüğü öğrenildi.

Kilis'e 18 Ocak 2016 tarihinden itibaren Suriye tarafından 85 roket atıldı. Meydana gelen patlamalarda 8'i Suriyeli 21 kişi hayatını kaybetti.

TSK: 8 DAEŞ hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı bir açıklama ile 8 IŞİD hedefinin imha edildiğini duyurdu.