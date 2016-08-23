Kilis'e Suriye tarafından atılan 3 roket mermisi düştü

Suriye’nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden atılan 3 roket mermisi Kilis kent merkezine düştü. Saat 11.45 sıralarında Suriye’den atılan roket mermileri, Mücahitler Mahallesi’ne düşerek patladı. Patlama ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Roketler boş araziye düştü. TSK roket atılan bölgeyi topçu ateşi altına aldı.

Daha erken saatlerde Suriye'de IŞİD kontrolündeki Cerablus'tan Türkiye tarafında Gaziantep'in sınırdaki Karkamış ilçesine havan topu atışı yapıldığı, Türkiye'ninse havan mermilerinin ateşlendiği noktalara topçu ateşi açtığı belirtildi.

Karkamış üzerinden Cerablus harekâtı

BBC'nin Gaziantep'te konuştuğu bir Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi, yaklaşık 1500 silahlı muhalifin Karkamış'a geldiğini ve Türk topçusunun da desteğiyle Cerablus'u IŞİD'den almak için kuzeyden cephe açmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Cerablus'a doğru ilerlemeye çalışan bir diğer silahlı grup ise Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri.

Geçen hafta Menbic'i IŞİD'in elinden aldıktan sonra batıya doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Demokratik Güçleri, Cerablus'un güneyinde etkinliğini artırıyor.

Pazartesi Türkiye tarafından yapılan topçu atışlarında Menbic'deki YPG'nin de hedef alındığı ifade edilmiş ve Cerablus'la eşzamanlı olarak Menbic'deki hedeflere 20 topçu atışı yapıldığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı, sınırdaki hareketliliğin arttığını ve Türkiye'nin Cerablus Karkamış hattına takviye tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk ettiğini ifade etmişti.

21 kişi hayatını kaybetmişti

Suriye'den gelen roketlerde daha önce 21 kişi yaşamını yitirmişti. En son Kilis'e 31 Mayıs'ta Suriye tarafından atış yapılmıştı.