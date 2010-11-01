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Dünya

KİLİSE SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 39'A YÜKSELDİ BAĞDAT (A.A)

01 Kasım 2010 11:30

-KİLİSE SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 39'A YÜKSELDİ BAĞDAT (A.A) - 01.11.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir kilisede meydana gelen rehin alma eyleminde can kaybı sayısının 39'a yükseldiği bildirildi. Polis ve hastane yetkilileri, kanlı saldırıda ölenler arasında en az bir rahibin ve 9 polisin bulunduğunu söyledi. Yetkililer, olayda aralarında çok sayıda kadın bulunan onlarca kişinin de yaralandığını belirtti. Silahlı kişiler, dün akşam saatlerinde Bağdat'taki bir kiliseye saldırı düzenleyerek yaklaşık 120 kişiyi rehin almıştı. Rehineler Irak güvenlik güçleri tarafından düzenlenen bir operasyonla kurtarılmıştı.

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