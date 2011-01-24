-KİLİSE SALDIRISI İLE İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI KAHİRE (A.A) - 24.01.2011 - Mısır güvenlik güçlerinin, İskenderiye kentinde 2011 yılının ilk günü Azizler kilisesi önünde 21 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamanın kilit ismi olduğu şüphesi ile bir kişiyi tutukladığı bildirildi. Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, İçişleri Bakanlığı açıklamasında, saldırının kilit ismi ve planlayıcısı olduğu şüphesi ile İskenderiye doğumlu 26 yaşındaki Ahmet Lütfi İbrahim'in gözaltına alındığı belirtildi. Üniversite mezunu İbrahim'in, El Kaide terör örgütünün görüşlerinden etkilendiği ve 2008 yılında yasadışı yollardan Gazze şeridine geçtiği ifade edildi. Haberde, Ahmet Lütfi İbrahim'in Gazze şeridinde bulunduğu süre içerisinde El Kaide bağlantılı İslam Ordusu örgütü ile bağlantı kurduğu ileri sürüldü. Söz konusu şüphelinin örgüt üyeleri ile internet aracılığı ile bağlantı kurduğu ifade edilerek, ekim ayında eylem yapılabilecek kilise, havra ve bazı yerler hakkında örgüte rapor verdiği öne sürüldü. Mısır İçişleri Bakanı Habib El Adli, patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazze şeridindeki İslam Ordusu adlı örgütü adres göstermiş, örgüt ise açıklamayı yalanlamıştı.