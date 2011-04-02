-KİLİSE ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ AÇTI İZMİR (A.A) - 01.04.2011 - İzmir'in Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi önünde bağırarak havaya ateş açan bir kişi, etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bornova Sokağı olarak bilinen 1469 Sokak'taki Diriliş Kilisesi'nin önüne gelen A.E, Diriliş Kiliseleri Derneği Genel Sekreteri Andrew Brunson'un dışarda olduğu sırada bağırdıktan sonra yanındaki silahı çıkararak, havaya ateş açtı. Daha sonra yanında poşetle getirdiği av tüfeğine el atan A.E, çevrede bulunan kişiler ve bölgede devriye görevi yapan Güven Timi ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alan A.E, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. A.E'nin terörden herhangi bir suç kaydının bulunmadığı, yanında gaz tabancası ve av tüfeğinin ele geçirildiği bildirilirken, kilise önünde ''Hesap sorulacak'' diye bağırarak bazı sözler söylediği iddia edildi. Diriliş Kiliseleri Derneği Genel Sekreteri Brunson da ifadesi alınmak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. A.E'nin ilk ifadesinde, civarda bulunan bir Amerikalıyı korkutmak için havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi. Öte yandan kilise görevlileri, yaptıkları açıklamada, av tüfeğiyle ateş açmak isteyen A.E'nin Brunson'un müdahalesiyle etkisiz hale getirildiğini kaydetti.