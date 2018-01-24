Kilis'e iki roket atıldı; 2 ölü, 11 yaralı

Suriye’nin Afrin kentinden fırlatılan iki roketten biri, bugün saat 18.15'te Kilis'in Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi Çalık Camisi'ne, diğeri de 25 dakika sonra saat 18.40'ta 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi'ne isabet etti. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan olaya iki kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin Suriyeli Tarık Tabak ve Muzaffer Aydemir olduğu belirlendi.

Alınan ilk bilgilere göre, kent merkezindeki Çalık Camisi'ne roket isabet etti. Roketlerden ilki Çalık Camisi'nin kubbesine isabet edip gürültüyle patladı. Camide büyük hasar oluştu. Saat 17.56'da okunan ezan sonrası gelip akşam namazını kılan cemaatten 8 kişi, camiden çıktıkları sırada yaralandı. Olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin çevre güvenliğini almasının ardından sonra yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlayan roketle kubbesi açılan cami, harabeye döndü.

Bundan 25 dakika sonra saat 18.40'ta, tarihe camiye 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi'ne bir roket daha düşüp patladı. Bu saldırıda ise 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Validen açıklama

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 100 metre mesafeyle kent merkezine iki roket düştüğünü belirterek, "Biri namaz sırasında camiye düştü. Burada 8 yaralımız var, 2'sinin durumu ağır. Daha sonra 100 metre ilerisinde Kazım Karabekir Mahallesi'ne 1 roket daha düştü. Burada da çıkan dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 ağır yaralımız var" dedi.

Vali Tekinarslan'ın açıklamasından bir süre sonra, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1'i, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada camide namaz kılanların bulunduğunu ifade eden Tekinarslan, "15 kadar cemaatimizden 8'i yaralandı. Bunlardan 6'sının durumu iyi. Ağır yaralanan 2 vatandaşımızından birini kaybettik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Ölü sayısı 2'ye yükseldi; 11 yaralı

Konuya ilişkin ilerleyen dakikalarda açıklama yapan Kilis Valiliği, "Akşam namazını kılmakta olan biri Türk, biri Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. İkinci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır." bilgisini paylaştı.

Bir roket de eve isabet etti

Yahya Salih'e ait evin çatısına isabet eden roket çatıdan sonra duvarı delerek, yan taraftaki başka bir eve girdi.



Roketin düştüğü odada oturan aile yemek için diğer odaya geçince roketin hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Roketin yıktığı duvarlardan çıkan tozdan etkilenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Ev sahibi Yahya Salih, odada otururken yemek için diğer odaya geçtiklerini belirterek yemek esnasında roketin düştüğünü kaydetti. Şiddetli bir gürültü ile korktuklarını aktaran Yahya Salih, roketin çatıdan sonra duvarı deldiğini söyledi.

Topçu birlikleri karşılık verdi

Kilis’e akşam saatlerinde düşen roketli saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin kentinde belirlediği hedefleri obüs ve fırtınalarla misliyle ateş altına aldı.