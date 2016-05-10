Kilis'e gönderilen psikologlar "Kaderinizde varsa kaçamazsınız, ölümden korkmayın" mı dedi?

Suriye'nin IŞİD denetimindeki bölgeden atılan roketler yüzünden Kilis'te şimdiye kadar 21 kişi yaşamını yitirdi 78 kişi de yaralandı. Eğitim Sen Kilis Temsilcisi ve öğretmen Özgür Çakmak, gönderilen psikologların halkın psikolojisini bozduğunu iddia ederek psikologların "Korkmayın yerlerinizi terk etmeyin kaderinizde varsa ölümden kaçamazsınız mantığıyla moral veriyorlar. Ayrıca, ‘Evinizden kaçarsanız, vatan haini ilan edilirsiniz” dedi.

Özgür Düşünce'den Cihan Acar'ın haberine göre, 100 bin nüfusu olan Kilis'te halkın yüzde 40'ı göç etti. İl genelinde sürekli internet kesintisi yaşanmaya başladı. İnternet olmadığı için bankacılık faaliyetleri yapılamadı pos cihazları çalışmadı.

Eğitim Sen Kilis Temsilcisi ve aynı zamanda öğretmen olan Özgür Çakmak, Kilis'teki acı tabloyu ÖZGÜR DÜŞÜNCE'ye anlattı. Kilis için önlem planı kapsamında 50 kadar psikologun Kilis'e geldiğini belirten Çakmak psikologların halkın psikolojisini bozduğunu söyledi. Çakmak, "Devlet olarak buraya 50 tane psikolog gönderdiler. Psikologlar resmen burada geyik yapıyorlar. Aileleri ziyaret ediyorlar 'Korkmayın yerlerinizi terk etmeyin kaderinizde varsa ölümden kaçamazsınız' mantığıyla moral veriyorlar. Ayrıca, ‘Evinizden kaçarsanız, vatan haini ilan edilirsiniz' deniliyor” ifadelerini kullandı.

"Kapı sesinden korkar oldular"

Kilis'te son 3 haftadır eğitim faaliyetlerinin durduğunu söyleyen Çakmak, şunları anlattı: "Öğrencilerin durumu korkunç. Kapı sesinden bile irkiliyorlar. Dışarıda bir ses duyunca hemen 'Öğretmenim yine mi bomba düştü' diye soruyorlar. Resmen travmatik bir durum. Bu yüzden çocukların ailesi kendini güvenli bir bölgeye götürdü. Bu şartlar altında eğitimyapılmasının imkanı yok" ifadelerini kullandı.

30 bin öğrenci okula gidemiyor

Adeta savaş ortamının yaşandığı Kilis'te eğitim faaaliyetleri de durdu. 30 bin öğrenci can tehlikesinden dolayı son 2 haftadır okullara gidemiyor. Bin 600 eğitim çalışanı ise Milli Eğitim Bakanlığının gayri resmi bildirisiyle izne çıkarıldı.

"Öğretmenler Kilis'i terk etti"

Öğretmenlerin büyük bölümü hayati tehlikeden dolayı Kilis'i terk etti. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kilis Valiliği tarafından 1600 eğitim çalışanına gayri resmi izin verildiği bilgisini paylaşan Özgür Çakmak şunları söyledi: "Eğitim çalışanları ve öğretmenarkadaşlarımızın büyük çoğunluğu rapor izin gibi gerekçelerle Kilis'ten ayrıldı. Milli Eğitim ve Valilik kanadıyla, 'idare edin, gelmeyenlere sıkıntı vermeyin, öğrencilere devamsızlık yazmayın' şeklinde gayri resmi bir bilgilendirme yapıldı. Okullarda öğrenciolmadığı üçüncü haftaya girerken adı konulmamış bir tatil var."

"Resmi olarak tek bir öğretmen yok"

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, öğrenciler için risk oluşturacağını belirtmelerine rağmenAnkara'nın bir önlem almadığının altını çizen Özgür Çakmak, "Eğer tatil yapılamıyorsa en azından bir önlem alınması gerektiğine dikkat çektik. Bu şartlar altında Ankara'ya 'her şey yolunda' mesajı vermeyi daha uygun gördüler. Ama derinden bir sorun yaşandığı herkes tarafından biliniyor.

Biz şundan korkuyorduk, bir füze eğer okula düşse çok daha ciddi sonuçlar doğuracak. Kaldı ki 18 Ocak'ta roket okul bahçesine düştü. İki kişi hayatını kaybetti bunlardan birisiöğrenciydi. Bu riski sürekli vurgulamamıza rağmen önlem alınmadı. Bu ara sakin ama ne zamana kadar böyle devam eder bilmiyoruz. Resmi olarak alınmış hiçbir önlem yok" sözleriyle Kilis'teki şartları değerlendirdi.