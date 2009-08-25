Kilise de Madonna'ya karşı çıktı

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi, Madonna'nın 29 Ağustos'ta Sofya'da vereceği konsere karşı olduğunu açıkladı.



Ortodoks Kilisesinin üst yönetim organı Yüksek Senod, Ulusal Haber Ajansı (BTA) aracılığıyla yayımladığı bildiride, Yahya Peygamberin anıldığı 29 Ağustos gününde Madonna'nın konser vermesine karşı olduğunu belirtti.



Bildiride, "Madonna, Hristiyan toplumların yaşadığı ülkelerde verdiği her konserde, o ülkedeki inançlı insanların kutsal saydıkları olaylara ve görüşlerine karşı saygısızlık gösteriyor" ifadesi kullanıldı.



Madonna'nın, konserlerinde Hristiyan ahlakına aykırı mesajlar vermeye çalıştığı ileri sürülen bildiride, "Biz ancak temelinde Ortodoks Hristiyan öğretisinin yer aldığı ve manevi değerleri esas alan sanata ve sanatçılara destek veririz" denildi.