T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kilise de Madonna'ya karşı çıktı

25 Ağustos 2009 16:12

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi, Madonna'nın 29 Ağustos'ta Sofya'da vereceği konsere karşı olduğunu açıkladı.

Ortodoks Kilisesinin üst yönetim organı Yüksek Senod, Ulusal Haber Ajansı (BTA) aracılığıyla yayımladığı bildiride, Yahya Peygamberin anıldığı 29 Ağustos gününde Madonna'nın konser vermesine karşı olduğunu belirtti.

Bildiride, "Madonna, Hristiyan toplumların yaşadığı ülkelerde verdiği her konserde, o ülkedeki inançlı insanların kutsal saydıkları olaylara ve görüşlerine karşı saygısızlık gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

Madonna'nın, konserlerinde Hristiyan ahlakına aykırı mesajlar vermeye çalıştığı ileri sürülen bildiride, "Biz ancak temelinde Ortodoks Hristiyan öğretisinin yer aldığı ve manevi değerleri esas alan sanata ve sanatçılara destek veririz" denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24