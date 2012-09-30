Kilis'e bir konteynerkent daha yapılacak

AFAD ile Saudi Relief Comminittes Campaigns arasında yapılan işbirliği kapsamında Kilis'te kurulacak olan 2 bin konteyner kapasiteli kamp, mülteci sayısının giderek artmasından şikayetçi olan Kilislilerin tepkilerine neden oldu. Kilis halkı konteyner kentin kurulmasında kendilerine danışılmadığını belirtti.

Suudi Arabistan tarafından Kilis'te 12 bin kişilik konteyner kent, 10 adet ambulans, 4 adet cenaze aracı ve 4 adet itfaiye aracı alındıktan sonra prefabrik bir hastane yapılacağı bildirildi.

AFAD ile Saudi Relief Comminittes Campaigns arasında Türkiye'de bulunan Suriye vatandaşlarının barınmalarının ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin protokol imzalandı. AFAD Başkanı Dr. Fuat OKTAY ve Saudi Relief Comminittes Campaigns temsilcisi Khaled El-Selam tarafından imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Kilis'te 12 bin kişinin barınacağı 2 bin konteyner kapasiteli bir kamp kurulacak. Koordinasyonu ve kontrolü AFAD tarafından sağlanacak olan bu barınma merkezinin işletme masrafları Saudi Relief Comminittes Campaigns tarafından karşılanacak.

Protokol çerçevesinde ayrıca 30 bin koli gıda, hijyen ve çocuk malzemesi, bin çadır, 30 bin battaniye,150 ton muhtelif gıda malzemesi, 6 bin karton meyve suyu, Suriye vatandaşlarına dağıtılacak. İmzalanan protokol gereği barınma merkezlerinde kullanılmak üzere 10 adet ambulans, 4 adet cenaze aracı ve 4 adet itfaiye aracı alınacak. Kilis'te prefabrik bir hastane ve Şanlıurfa Ceylanpınar'da yine 1 adet prefabrik okulun da yapılacağı protokol kapsamında yeri daha sonra AFAD tarafından belirlenecek bir alana bin çadır kapasiteli yeni bir barınma merkezinin de yapımı gerçekleştirilecek.

Kilisliler, yeni konteyner kent kurulması için vatandaşın görüşlerinin alınmadığını belirterek, tepkilerini dile getirdiler.