Kilis'e atılan roketler, esnafa kepenk kapattırdı

Suriye'den Kilis'e ardı ardına atılan roket mermileri nedeniyle Kilis esnafı tepki amacıyla iş yerlerini 1 gün açmayacaklarını duyurdu. Bu sabah itibariyle düşen 3 roket mermisinin ardından esnaf kepenk açmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ömer Sevengül, kepenk kapatan esnafın yaşananlardan dolayı sıkıntı içinde olduğunu belirterek, "Her gün patlama sesiyle uyanıyoruz. Tek isteğimiz bir an önce insanlarımızın rahata kavuşması. Çünkü şu anda insanlar korku içerisinde ve her an roket saldırısı olabileceği endişesi taşıyor. Can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Esnafımız tepki için kepenk kapattı ve bu sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.

İşyerlerini kapatan esnaf ise huzur ve can güvenliklerinin bulunmadığını tepki için işyerlerini açmadıklarını ifade etti.