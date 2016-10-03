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Kilis'e atılan roketin imhasında patlama; 1 polis şehit, 2 asker yaralı

2 askerin tedavisi ise devam ediyor

Fotoğraf: Arşiv

03 Ekim 2016 10:25

Kilis' te Suriye tarafından atılan roket mermisine ait parçaların imhası sırasında patlama meydana geldi. 2 asker yaralanırken 1 polis şehit oldu.

Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre, Kilis'te boş araziye düşen roket mermisinin imhası sırasında Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanı polis memuru Murat Mimiroğlu şehit oldu şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

AKP Kilis milletvekili, "Her roket Allah'ın korumasıyla düşüyor" demişti:

Kilis'e düşen roketin parçalarını imhası sırasında bir polis şehit oldu. Ekrem Çetin Mahallesi'ne saat 15.40 sıralarında, Suriye'den IŞİD'in kontrolündeki bölgeden atılan roket düştü. Boş araziye düşen roket parçasının imhası için olay yerine Kilis Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha uzmanı polis gönderildi.

Bomba imha uzmanı polis ve 2 asker, roket parçasının imhası sırasında patlamasıyla yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı polis ve askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bomba imha uzmanı polis memuru Murat Mimiroğlu kurtarılamayarak şehit oldu. 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.

Kilis Valisi İsmail Çataklı ile İl Emniyet Müdürü Candemir Özdemir hastaneye giderek yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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