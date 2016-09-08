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Kilis'e atılan IŞİD roketiyle ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

29 Ağustos'ta atılan roketatar mermisiyle yaralanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

08 Eylül 2016 19:00

Kilis'te, geçen 29 Ağustos'ta Suriye'deki IŞİD bölgelerinden atılan roketatar mermisiyle ağır yaralanan Suriyeli 11 yaşındaki Muhammed Nur Sefer, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Reşit Çelebioğlu'nun haberine göre, geçen 29 Ağustos günü Suriye'nin IŞİD denetimindeki bölgeden ateşlenen 3 katyuşa roketatar mermisinin 2'si boş araziye düşerken, 3'üncü mermi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir sokağa düşerek infilak etti.

Patlamada, sokakta bulunan 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan olan Suriyeli uyruklu Muhammed Nur Sefer, tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesi'nde bu sabah yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuğun ölümüyle Kilis'te, 18 Ocak'tan bu yana IŞİD roketleriyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'si Suriyeli 22 kişiye ulaşmış oldu. 

 

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