Kilis'e 4 ayda 45 roketatar mermisi isabet etti; 17 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı

Kilis'e, 18 Ocak'tan bu yana Suriye tarafından 45 Katyuşa roketatar mermisi atıldı. Kent merkezinde patlayan mermiler, 5'i Suriyeli 16 kişinin ölümüne, 62 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Roketatar mermili saldırılarda hayatını kaybeden Hatice Evren'in kızı, "Yaşananları Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza yakıştıramıyorum, hakkımızı helal etmiyoruz. Canımız bu kadar mı ucuz?" diye konuştu

Suriye'den ateşlenen roketatar mermimeleri, son olarak Kilis Valiliği’ne 100 metre uzaklıktaki bir camiye isabet etti. Patlama sırasında Kilis Valiliği binasında bulunan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Roketli saldırıda hayatını kaybeden Hatice Evren'in kızı, CNN Türk canlı yayınında şöyle konuştu: Nerede bu devlet hep deniliyor, ama bu yapılan hareketleri Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza yakıştıramıyorum. Bu vebalin altından nasıl kalkacaklar bilemiyorum. Hakkımızı helal etmiyoruz. Gelenler diyorlar ki can korkusuyla yaşıyoruz. Deyin ki Kilis'e bomba düşecek, uyarın. Bizim canımız bu kadar mı ucuz? Benim annemin kanı bu topraklara bulaştı

Patlamalar nedeniyle tedirgin olan yüzlerce kişi Valilik binasının önüne yürüdü. Güvenlik güçleri protesto yürüyüşü yapanları tazyikli su ve biber gazlı müdahale ile dağıttı.

Kilis'te, 18 Ocak'tan bu yana yaşananlar şöyle:

18 Ocak'ta okul bahçesine roket mermisi düştü, 1 kişi hayatını kaybetti



Kilis kent merkezindeki bir okulun bahçesinde bugün saat 09.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan okulda görevli bir kadın yaşamını yitirdi. Kilis Valiliği, patlamaya Suriye’den gelen roket mermisinin neden olduğunu açıklarken, askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin roketlerin atıldığı IŞİD mevzilerine misliyle karşılık verdiği öğrenildi.

8 Mart'ta 10 roketatar mermisi düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

Suriye tarafından ateşlenen 10 roket mermisi Kilis'e düştü. Roket mermilerinden 2'si boş arazide patlarken, biri ise Kazım Karabekir Mahallesi'ne düştü. Patlamalarda biri 4 yaşında, 2 kişi hayatını kaybetti.

7 Nisan'da 2 mahalleye 2 roketatar mermisi düştü; 3 kişi yaralandı

Kilis kent merkezindeki 2 mahalleye, Suriye tarafından ateşlenen 2 Katyuşa roketatar mermisi düştü. 2'si Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı. İlk ve orta dereceli okullar, güvenlik gerekçesiyle tatil edildi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara: “Şu anda şehrin boşaltılması ile ilgili bir gündemimiz yok. Kilis halkının şehri terk ettiği yönündeki haberler doğru değil. Bir bölgeye füze atıldığı zaman insanlarımızı oraya gitmeme yönünde halkı uyardım. Bu füzeler üst üste atıldığı için aynı yere tekrar füze düşme ihtimali yüksek”

11 Nisan'da 5 roketatar mermisi düştü; 1'i ağır 10 kişi yaralandı

Kilis'e yine Suriye tarafından atılan 3 roketatar mermisi düştü. Roketlerden 2'si yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye düşerken, patlama nedeniyle 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Roketin atıldığı yer tespit edildi, TSK obüslerle saldırının yapıldığı bölgeyi vurdu.

12 Nisan'da 3 roketatar mermisi düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

Suriye'den atılan roket mermilerinden biri Otogar civarındaki boş araziye düştü, diğeri ise İbni Sina Caddesi'ndeki 4 katlı pansiyonun birinci katına isabet etti. Kilis Valiliği, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

18 Nisan'da Kilis Devlet Hastanesi yakınına 4 roketatar mermisi düştü, 6 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin, IŞİD kontrolündeki Bab bölgesinden ateşlenen Katyuşa roket mermilerinin Kilis kent merkezine isabet etmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi hayatını, 5'i Suriyeli 6 kişi yaralandı.

Kilis Valiliği olayla ilgili açıklamasında, 'Suriye'den atıldığı tespit edilen 4 roketatar mermisinin Kilis şehir merkezinin muhtelif yerlerine düştüğünü' duyurdu.

19 Nisan'da Kilis'e yine 3 roketatar mermisi isabet etti, 4 kişi yaralandı

Suriye tarafından atılan 3 roket mermisi Kilis’te bir eve düştü. Merminin düştüğü evde yangın çıktığı belirtildi. Olayda 3 kişi yaralandı.

22 Nisan'da aynı gün 2'nci kez roketatar mermili saldırı, 2 kişi hayatını kaybetti

Kilis kent merkezine saat 19.00 sıralarında 3 roket mermisi düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kilis'e akşam saatlerinde düşen 3 Katyuşa roketatar mermisi ile bugün düşen mermi sayısı 5'i buldu.

23 Nisan'da 3 roketatar mermisi düştü, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kilis kent merkezine saat 19.00 sıralarında Suriye tarafından atılan 3 roket mermisinin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 14 yaşındaki Mahmut Emre Aslan yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kilis'e isabet eden roketatar mermilerinin bilinçli olarak atılıp atılmadığı konusunda bize ulaşan bir bilgi yok. Suriye tarafında kaotik bir savaş ortamı var. Bunun bir kısmı yanlışlıkla geliyor olabilir, bir kısmı kasıtlı atılmış olabilir. Bilemiyoruz

24 Nisan'da da 2 roketatar mermisi düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

Suriye’den atılan roketatar mermileri, Kilis Valiliği’ne 100 metre uzaklıktaki bir camiye isabet etti. Patlama sırasında Kilis Valiliği binasında bulunan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında bulunan ve durumu ağır olan 23 yaşındaki Suriyeli Fadıl Emin de bugün hayatını kaybetti.