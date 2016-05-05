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Kilis’e 2 roket daha atıldı; 1 kişi hayatını kaybetti

TSK: 20 DAEŞ üyesi öldürüldü

05 Mayıs 2016 20:46

Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden sabah saat 07.50'den itibaren 3 Katyuşa roketatar mermisi atıldı. Farklı yerlere düşen mermilerin patlaması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı. Saat 17.00 sıralarında Suriye tarafından atılan 2 katyuşa roketatar mermisi daha atıldı. Roketlerin infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) daha sonra yaptığı açıklamada Kilis'e IŞİD tarafından atılan mermilerin atıldığı bölgedeki 2 silahlı aracın ve 2 adet katyuşa mermisinin imha edildiğini söyledi. TSK, 5 IŞİD militanının öldürüldüğünü duyurdu. TSK, daha sonra yaptığı bir açıklamada Karamezra ve Dudayin bölgelerinde DAEŞ mevzileri vurulduğunu ve 20 militanın öldürüldüğünü duyurdu. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden sabah saat 07.50'den itibaren ateşlenen 3 roket yerleşim yerlerine düştü. Yaşanan patlamalar büyük hasara yol açarken çok sayıda otomobil ve evin camları kırıldı. İlk belirlemelere göre 1’si polis 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olayyerine çok sayıda güvenlik, kurtarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Karşılık verildi

 

Suriye tarafından bu sabah atılan 3 roket mermisin atıldığı 2 mevzii, Fırtına obüsleri ve  Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Bataryasıyla) ateş altına alındı. İlk belirlemelere göre 4 IŞİD'li etkisiz hale getirildi.

 

2 roket daha atıldı


Saat 17.00 sıralarında Suriye tarafından atılan 2 katyuşa roketatar mermisi Demirciler Mahallesi’ne düştü. Roketlerin infilak etmesi üzerine sağlık ve kurtarma ekipleri patlamaların olduğu bölgeye gönderildi. Roketlerin infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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