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Kilis'e 2 roket daha atıldı; 1 yaralı

Patlama nedeniyle sinir krizi geçirenler oldu

03 Mayıs 2016 13:39

Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden atılan 2 Katyuşa roketatar mermisi, bu sabah Kilis kent merkezine düştü. Roketlerin biri boş araziye düşerken, diğeri bir eve isabet etti. Yangın çıkan evdeki 1 kadın yaralandı. Patlamanın etkisiyle sinir krizi geçirenlere müdahale edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Reşit Çelebioğlu’nun yer alan habere göre, roketlerden ilki boş arazide patlarken, ikinci roket Özbek Cami Sokak'taki bir evin duvarına çarparak infilak etti. Patlamanın etkisiyle sokakta bulunan 71 yaşındaki Senem Seyrekoğlu yaralanırken, şarapnel parçalarının isabet ettiği boş tek katlı evde yangın çıktı. 

 

Patlamanın etkisiyle sinir krizi geçirenler oldu

 

Patlama ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye götürürken, itfaiye erleri çıkan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Patlamanın etkisiyle mahallede paniğe kapılarak sinir krizi geçirenlere ambulansta müdahale edildi.

Ocak ayından bu yana Suriye tarafından atılan 60'a yakın roket mermisinin isabet ettiği Kilis'te 8'i Suriyeli 20 kişi ölürken yaralananların sayısı 70'e ulaşmış oldu.

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