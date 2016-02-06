Kilis Valisi: Halep'ten gelen 10 bin kişi kamplara yerleştirildi

Kilis Valisi Süleyman Tapsız Halep'ten gelen 10 bin kişinin kamplara yerleştirildiğini söyledi. Rusya'nın ve Esad rejiminin saldırıları devam ederse en az 70 bin kişinin daha gelebileceğini belirten Vali, "Sınırın diğer tarafında 30-35 bin kişi bekliyor" dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tapsız, bölgede kahvaltı kumanyasına ihtiyaç olduğunu söyleyerek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan bunları temin etme konusunda çağrıda bulundu. Vali Tapsız, "Bunun dışında biz her türlü tedbiri aldık" dedi.

Vali Süleyman Tapsız şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye sınırına doğru göç hareketi başlattılar. 48 saat içerisinde 30-35 bin insan geldi. Bu insanların her türlü temel ihtiyaçlarının Başbakanlık AFAD başkanlığında yerine getiriyoruz. Yatak, battaniye ve gıda ihtiyaçları gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Son 3 yılda 8 kamp kuruldu. Yeni gelen göç dalgası ile kampların kapasitelerini genişlettik. İlk gün itibari ile 10 bin kişi çadırlara yerleştirildi. 100 bin kişilik bir kapasite burada var. Sivilleri yönelik hava saldırısı durmalı. Bu durmaz ise kitlesel göç engellenemez. Rusya'nın sivillere yönelik hava saldırısı devam ederse, 70 binden daha fazla insanın sınırımıza gelme olasılığı bulmaktadır. Şu çağrıyı yapabilirim, kahvaltı kumanyası ile ilgili hayırseverlerimiz yardımda bulunabilir. Bunun dışında biz her türlü tedbiri aldık."