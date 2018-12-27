T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kilis üzerinden Menbiç'e askeri sevkiyat

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Menbiç bölgesine, tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı

27 Aralık 2018 21:10

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Menbiç bölgesine, tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Hatay\'dan akşam saatlerinde yola çıkarılan tanklar, güvenlik önlemleri alınarak, Kilis\'e getirildi. Askeri TIR\'ların üzerine yüklenen tanklar ve zırhlı araçlar, Elbeyli ilçesinden Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye\'nin Tel Rıfat ile Menbiç bölgesine doğru yola çıkarıldı. Kilis\'te, sınır hattında yoğunluk meydana gelirken, sevkiyatların sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitDHATÜRK Silahlı Kuvvetleri TSK Suriye MenbiçHatayKilisAskeri TIRElbeyliSınır KapısıSuriye Tel RıfatMenbiçFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24