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Kilis üzerinden Menbiç'e askeri sevkiyat

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Menbiç bölgesine tank, Fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı

26 Aralık 2018 19:36

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Menbiç bölgesine tank, Fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Çeşitli illerden yola çıkan tank, Fırtına obüsü ve zırhlı personel taşıyıcıları bugün Kilis\'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye\'nin Tel Rıfat ile Menbiç bölgesine hareket etti. Kilis\'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatın devam ettiği bildirildi.

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