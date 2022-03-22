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Kilis'te kadın cinayeti: Polis kocası tarafından öldürüldü!

Katil zanlısı yakalandı

22 Mart 2022 12:06

Kilis'te bir hemşire, polis memuru eşi tarafından öldürüldü. Olayda bir hemşire de yaralandı.

Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti. Yaralanan 2 kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'yi yakalayarak jandarmaya teslim etti.

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