Batman'dan sonra bu kez de Kilis; 17 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı suçuyla tutuklanan erkek serbest bırakıldı

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Kilis Musabeyli'ye bağlı bir köyde 17 yaşındaki kız çocuğuna iki sene boyunca tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan 38 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası erkek, 12 gün cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edildi.

Olay, kız çocuğunun 15 gün önce Koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülüp doğum yapmasıyla ortaya çıktı. Doktorun jandarmaya haber vermesi ve jandarmanın ifade almasının ardından konu savcılığa intikal etti.

Genç kız, "Şikayetçiyim, bana tecavüz etti. Bu iki yıl boyunca aralıklarla sürdü. Korktuğum için kimseye bir şey diyemedim" şeklinde ifade verdi. İfade üzerine tutuklanan kişi, 12 gün cezaevinde kaldıktan sonra 3 gün önce tahliye edildi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, paylaşımlarının ardından sanığın avukatının aradığını söyledi. Avukat, "Müvekkilimin cezaevinde 12 gün kaldığı doğrudur. Ancak delil durumunun değişmesi dolayısıyla serbest kalmıştır. Olay sizin yazdığınız gibi değildir" dedi.

Yarkadaş, mağdurun avukatının da kendisine ulaşarak şunları söylediğini iletti:

"Mağdur edilen kızımızın 3 ayrı ifadesi var. 3 ifadede de ısrarlı bir biçimde tecavüze uğradığını söylüyor. Sanığın 12 gün içinde tahliye edilmesi hukukla açıklanamaz. Delil durumu değişmiş değildir."

Barış Yarkadaş'ın ''Memleketin her yerinden "cezasızlık" haberleri geliyor'' diyerek paylaştığı olay şu şekilde: