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Kilis sınırında askerler ve kaçakçılar çatışma yaşadı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'den Türkiye'ye kaçakçılık yapmak üzere yaklaşak 40-50 kişilik grubun 'dur' ihtarına uymadığı ateş açıldığını açıkladı

14 Ağustos 2014 02:00

Suriye'den Türkiye'ye kaçakçılık yapmak üzere yaklaşan grubun ikazlara rağmen durmaması üzerine havaya ateş açan askerlere, sınırın karşı tarafından ateşle karşılık verdi.

DHA'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan bilgiye göre; Türkiye-Suriye sınırında Kara Kuvvetleri 1'inci Hudut Alay Komutanlığı İnanlı Hudut Karakolu'na bağlı askerler, Kilis'te, sınıra doğru 40-50 kişilik bir grubun geldiğini tespit etti.

Bölgede görevli Hudut Devriye Timi gruba, sınıra yaklaşmamaları konusunda 'Dur' ikazında bulundu. Yapılan ikaza uyulmaması üzerine askerler tarafından havaya uyarı ateşi açıldı. Suriye'ye geri kaçan gruptakiler de askerlere doğru otomatik silahlarla ateş etti. Bu gelişmenin ardından askerlerin de ateşle karşılık vermesiyle grup Suriye'ye kaçtı ve kaçakçılık girişimi engellenmiş oldu.

 

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