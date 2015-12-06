Kilis sınırında 8 IŞİD'li yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, Kilis'te Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 IŞİD üyesini yakaladığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, Kilis Elbeyli’de, Suriye’den Türkiye’ye, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan, 8 IŞİD terör örgütü üyesinin (3'ü çocuk) silah ve malzemeleri ile birlikte (bir adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği, 11 adet Kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 330 adet Kaleşnikov piyade tüfeği fişeği, dört adet savunma tipi el bombası, 2 bin 100 Suriye lirası, bir adet notebook, iki cep telefonu,) yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.