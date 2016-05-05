Kilis güne yine Suriye'den atılan roketlerle uyandı!

Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden sabah saat 07.50'den itibaren 3 Katyuşa roketatar mermisi atıldı. Farklı yerlere düşen mermilerin patlaması sonucu 2'i polis 4 kişi yaralanırken, büyük panik meydana geldi.

Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden sabah saat 07.50'den itibaren ateşlenen 3 roket yerleşim yerlerine düştü. Yaşanan patlamalar büyük hasara yol açarken çok sayıda otomobil ve evin camları kırıldı. Büyük panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre 1’si polis 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik, kurtarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.