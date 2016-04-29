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Kilis güne yine roketatarlarla uyandı!

İki roketin de boş araziye düştüğü belirlendi

29 Nisan 2016 10:56

Saban saat 06.00 sıralarında Suriye'den ateşlenen iki roket peş peşe Kilis-Öncüpınar Karayolu yakınlarındaki bağ evlerinin bulunduğu bölgeye düştü. Vatandaşlar patlama sesleri üzerine durumu polise bildirmesinden sonra olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İki roketin de boş araziye düştüğü belirlenirken, polis geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinin jandarma sorumluluk bölgesinin olması nedeniyle polis, görevi jandarmaya devretti. Roketli saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, görgü tanıkları, şiddetli bir patlama sesi duyduklarını, çok korktuklarını olay yerine gelen polislerin inceleme yaparken, ikinci roketin düştüğünü ifade ettiler.

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