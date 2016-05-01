Kilis'te bugün; kent merkezine 3 kez roketatar mermisi atıldı, 7 kişi yaralandı

Bu sabah Suriye tarafından atılan 2 katyuşa roketatar mermisi Kilis kent merkezinde patladı. Çok sayıda araç ile evde hasar oluşan patlamalarda 4 kişi yaralandı. Saat 11.20 sularında Kilis kent merkezine bir roket daha düştü.

DHA’nın haberine göre, sabahın ilk saatlerinde 2 roketatar mermisi düşen Kilis'te bir şok daha. Şehir merkezine yine katyuşa roketatar mermisi düştüğü öğrenildi.

İlk roketler saat 07.00'de düşmüştü

Geçen 18 Ocak gününden bu yana 7’si Suriyeli 18 kişinin yaşamını yitirdiği Kilis’e, bu sabah 07.00 sıralarında Suriye tarafından yine katyuşa roketatar mermisi atıldı.

IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden atılan roket atar mermilerinden ilki vatandaşların araçlarını park ettiği boş bölgeye düştü. Patlamalarda, bölgede bulunan 8 araç ile çevredeki ev ve işyerlerinde hasar oluştu.

İkinci patlama ise bir sokakta meydana geldi

Sokaktaki bir evin yanına isabet ederek patlayan katyuşa roketatar mermisi evlerde hasar oluşturdu ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Patlama ihbarlarının ardından bölgeye giden sağlık, kurtarma ve polis ekipleri inceleme başlattı. İkinci patlamanın meydana geldiği sokakta yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavisine başlanan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Bu arada sınırda konuşlu topçu birliklerinin roketatar mermilerinin atıldığı bölgeyi Fırtına obüsleriyle ateş altına aldığı belirtildi.

Dokuzu öldürüldü

Suriye sınırından Kilis'e bu sabah saatlerinde atılan iki rokete anında misliyle karşılık verildi. 9 IŞID'li top atışı sonucu öldürüldü.

Bölgedeki kaynaklar konuyla ilgili, "Bu sabah saat 07:00 sularında Kilis’e düşen iki adet roket sonucu dört vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Suran bölgesinde İHA ve radarlarla roket atışlarının yapıldığı tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait iki adet roket mevzi, sınırımızda konuşlu ateş destek vasıtalarımızla (Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Bataryasıyla) ateş altına alınmış ve her iki mevziide bulunan Dokuz DEAŞ üyesi terörist etkisiz hale getirilmiştir" bilgisini paylaştı.