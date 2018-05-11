T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kilis- Gaziantep karayolu sel nedeniyle kapandı: 5 yaralı (2)

YAĞIŞ DURDU, YOL AÇILDI Kilis- Gaziantep karayolunda etkili olan kuvvetli yağışın sona ermesiyle bölgedeki su ekipler tarafından tahliye edildi

11 Mayıs 2018 21:21

YAĞIŞ DURDU, YOL AÇILDI
Kilis- Gaziantep karayolunda etkili olan kuvvetli yağışın sona ermesiyle bölgedeki su ekipler tarafından tahliye edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından olası kayıp kişilerin bulunması için başlatılan çalışma da sonlandırıldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan\'ın inceleme yaptığı karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Sel nedeniyle hasar gören araçların kaldırılması için sürerken, hasar tespit çalışması başlatıldı.
METEOROLOJİ: YAĞIŞLAR HAFTA SONU DA SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde kuvvetli yağışların hafta sonu süreceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Kurak geçen Nisan ayından sonra Mayıs ayıyla birlikte yağışlı sistemin etkili olduğu ve yer yer kuvvetli yağışların görüldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Cumartesi ve Pazar günleri de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YAĞIŞ DURDU YOL AÇILDI Kilis GaziantepSuyunKilis Valisi Mehmet TekinarslanSelMETEOROLOJİ YAĞIŞLAR HAFTA SONU DA SÜRECEK Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu BölgesiMeteoroloji Genel MüdürlüğüNisanMayıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24