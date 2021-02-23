Kilis Belediyesi, cenaze işleri ihalesini inşaat şirketine verdi

AKP'li Kilis Belediyesi'nin cenaze, defin ve taziye hizmetlerine ilişkin açtığı ihaleyi, temizlik, otomasyon ve inşaat alanlarında çalışan şirkete verdiği ortaya çıktı. İhaleye katılan başka bir şirketin itirazı sonrası Kamu İhale Kurulu, ‘ilgisiz şirketlerin’ dışarıda bırakılarak ihalenin yeniden yapılmasını istedi.

BirGün Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kilis Belediyesi, 18 Aralık 2020 tarihinde, “Cenaze, Defin ve Taziye Hizmetleri” ihalesi gerçekleştirdi. İhalenin 12 ay süre ile 180’e yakın cenaze, defin ve taziye hizmetini kapsayacağı bildirildi. İhalelere gelen teklifleri değerlendiren Kilis Belediyesi, işi FSM Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon İnşaat Sanayi isimli şirkete verdi. İhaleye teklif veren bir başka firma ise FSM’nin faaliyet alanının bu işi kapsamadığını belirterek itiraz etti. Kilis Belediyesi, 31 Aralık 2020 tarihinde yapılan itiraz başvurusunu 4 Ocak 2021 tarihinde reddetti.

İhale iptal edildi

Piruz Sağlık Hizmetleri isimli şirket, itirazını Kamu İhale Kurulu’na taşıdı. İtiraz başvurusunu inceleyen kurum, bir değerlendirme raporu hazırladı. Kurul üyeleri, ihaleyi alan şirketin Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan verilerini inceledi. 2015 yılında kurulan şirketin faaliyet alanlarının temizlik, otomasyon ve inşaat olduğu belirlendi. İnceleme raporunda, şirketin faaliyet alanları içinde ihale konusu iş olan cenaze, defin ve taziye hizmetlerinin yer almadığı kaydedilerek şikâyeti yapan şirketin iddiasının yerinde olduğu kaydedildi. İhale üzerinde yapılan incelemenin ardından, ihaleye teklif veren Zigana Makine Gıda isimli firmanın da ihale konusu alanda faaliyet göstermediği belirtildi.

Yeniden yapılması istendi

Kurul, ihaledeki mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilmesini istedi. İhale konusu iş kapsamında faaliyeti bulunmayan firmaların değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin mevzuata uygun şekilde yeniden gerçekleştirilmesi yönünde karar alındı.