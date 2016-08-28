Kilis Belediye Başkanı: Suriye sınırında fiili bir tampon bölge oluşturulacak

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin, "Aldığımız bilgilere göre, önümüzdeki günlerden itibaren IŞİD bu bölgeden temizlenecek ve fiili bir tampon bölge oluşturulacak, yani bizim dışarıdan gelen füze atılma problemimiz kalmayacak" dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AKP İl Meclisi Danışma Toplantısı'nda konuşan Hasan Kara, şunları kaydetti: "Bu süreç bize şunu gösterdi ki Türkiye, bu bölgede büyük bir ülke, ağır bir ülke ve önder bir ülke olacak. Biz, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile iş birliği içerisinde ama bilgi vererek Cerablus'a girebiliyoruz. Aldığımız bilgilere göre, önümüzdeki günlerden itibaren IŞİD bu bölgeden temizlenecek ve fiili bir tampon bölge oluşturulacak, yani bizim de dışarıdan gelen füze atılma problemimiz kalmayacak, fakat bu içteki problemin olmayacağı anlamına gelmiyor."