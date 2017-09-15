T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kilis Adliyesi'nde bir polis cinnet getirdi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Eşinin açtığı boşanma davasında çıkan tartışma sonucu polis memuru Hakan K. cinnet geçirdi

15 Eylül 2017 18:25

Kilis'te, eşinin açtığı boşanma davasının görüldüğü adliyeye tabancasıyla giren polis memuru Hakan K., geçirdiği cinnet sonucu 1 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Aynı tabancayla göğsüne ateş ederek intihara kalkışan polis memuru Hakan K. da yaralandı.

Öğle saatlerinde Kilis Adliye Sarayı'nda meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde görevli polis memuru Hakan K. ile kendisi gibi Kilisli olan eşi Özay K. ayrıldı. Kilis'e dönen Özay K., polis memuru Hakan K.'dan boşanmak için dava açtı. Bugün (15 Eylül 2017) görülecek olan ilk duruşma için Kilis'e gelen sivil kıyafetli Hakan K., polis kimliğini göstererek tabancasıyla adliye binasına girdi.

Duruşma salonunun önünde tartışma çıktı

İddiaya göre, duruşma salonu önünde Hakan K. ile eşi ve eşinin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan K., beylik tabancasını çıkararak ateşlemeye başladı. Hakan K.'nın tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kayınbiraderi 20 yaşındaki Ömer Zorlu olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Özay K., kayınvalidesi Emine Zorlu, kayınbiraderi Rıza Zorlu ve taraflarla ilgisi olmayan adliye binasında bulunan Emine K. ile Mehmet K. yaralandı. 1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan Hakan K., daha sonra tabancasını göğsüne ateşleyerek intihara teşebbüs etti.

Silah seslerinin duyulmasının ardından adliyeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler adliye içi ve çevresinde yoğun önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İntihara teşebbüs eden polis memuru Hakan K. de yaraladığı diğer 5 kişi gibi hastaneye götürülerek tedaviye alındı. 

Olayın duyulmasının ardından yaralananların yakınları da hastaneye akın etti. Hastanede yaşanan yoğunluğun ardından burada da polisler zırhlı araçlarla önlem alırken, yaralı yakınları olaya tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

kilis adliyesipoliscinnethaberboşanma davası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24